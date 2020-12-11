Пекин, , 09:18 — REGNUM Романтическое фэнтэзи «Конец бесконечной любви» возглавило кассовые сборы в Китае уже шестой день подряд, собрав 217 млн юаней (около $33,13 млн), сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Благодаря молодому и популярному актерскому составу, а также популярному китайскому автору романсов Го Цзинминю в качестве сценариста, ежедневные продажи билетов на фильм в четверг достигли 11,9 млн юаней.

Криминальный триллер «Застрявший во времени» и историческая фэнтезийная комедия «Ловец Душ» заняли соответственно второе и третье места в ежедневном прокате, собрав в прокате около 6,31 млн и 5,73 млн юаней.

На четвертом месте оказалась американская анимационная комедия «Семейка Крудс 2: Новоселье», которая заработала в четверг более 4 млн юаней, а ее общий кассовый доход в Китае достиг 259 млн юаней.