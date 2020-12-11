Ханты-Мансийск, , 08:16 — REGNUM В Югре будут сформированы открытые реестры субъектов креативных индустрий и их продуктов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Формирование реестра имеет большое значение для обоснования решений о государственной поддержке и сопровождения организаций креативного кластера, отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Творения дизайнеров, художников, музыкантов, народных мастеров, фотографов и многих других носителей креативных идей могут быть коммерчески успешными. В ХМАО к 2024 году планируют добиться 0,5% вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт.

Читайте ранее в этом сюжете: Югра готова стать всероссийским центром развития креативных индустрий