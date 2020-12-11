Новосибирск, , 08:04 — REGNUM В Новосибирской области открылся международный ресурсный центр культурных и образовательных инициатив региона — арт-пространство «Дом да Винчи». По мнению заместителя министра культуры региона Григория Милогулова, дав пространству звучное имя, организаторы не только проявили смелость, но и взяли на себя определённые обязательства.

«Это место должно стать домом революционных творческих идей, возможности работы на пересечении разных сфер культуры, науки, искусства, современных технологий. Ведь Леонардо да Винчи остался в истории как человек, далеко опередивший своё время, до сих пор его жизнь и труды до конца не осмыслены и не воплощены в жизнь, — отметил Милогулов. — Умение мыслить нестандартно, видеть мир иначе, созидать — вот идея, которая будоражит дух и которая со временем, я надеюсь, найдёт воплощение в пространстве нового формата — «Доме да Винчи».

«Дом да Винчи» — это арт-платформа Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Отмечается, что это культурное пространство даст любому желающему доступ к богатейшему фонду по искусству, возможность реализации собственных творческих идей в партнерстве с авторитетными российскими и международными деятелями искусства.

Проект реализован за счёт средств министерства культуры региона и грантов министерства региональной политики.

«В открытых фондах «Дома да Винчи» находится более шести тысяч книг и периодических изданий по искусству, самый большой в сибирском регионе фонд нотных изданий (60 тыс. единиц), огромное количество виниловых пластинок и аудио‑ и видеодисков, уникальная коллекция произведений сибирских композиторов», — уточнили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.