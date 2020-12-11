Новосибирск, , 04:42 — REGNUM В Театральном сквере Новосибирска, который расположен перед зданием театра оперы и балета начали заливать главный городской каток. Площадь заливки — около 2 тысяч квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Основание катка будут заливать круглосуточно около семи дней. После чего начнёт работать ледозаливочная машина, которая будет выравнивать его.

«Проверять качество катка будем самостоятельно, только потом уже запустим горожан, — уточнил директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан. — Бугорки и трещины могут появиться в январе после сильных морозов, а также из-за метро. Трещины будем оперативно убирать вручную — затирать раствором из снега и воды шпателем. Потом запустим ледозаливочную машину, она все выровняет».

Открыть каток для посетителей планируют 18 декабря. Цена проката для взрослых — 150 рублей, для детей и пенсионеров — 80 рублей, со своими коньками — вход бесплатный. Заточка — 120 рублей. В раздевалке и пункте проката необходимо будет соблюдать масочный режим и дистанцию, а администратор катка будет проводить термометрию.

Напомним, что форму главного катка Новосибирска ранее активно обсуждали журналисты федеральных СМИ.

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