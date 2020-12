Купертино, США, , 23:58 — REGNUM Джулия Робертс снимется в новом мини-сериале потокового сервиса Apple TV Plus. Об этом 10 декабря сообщил портал TVLine.

В основу будущего шоу ляжет книга писательницы Лоры Дэйв «Последнее, что он мне рассказал» (The Last Thing He Told Me), которая будет опубликована в мае 2021 года. Согласно сюжету романа, некая женщина (Робертс) начинает развивать «неожиданные» отношения с падчеридцей, пытаясь узнать правду о таинственном исчезновении своего мужа.

Над созданием сценарной адаптации будет работать обладатель «Оскара» Джош Сингер («В центре внимания»). В качестве исполнительного продюсера шоу выступит Риз Уизерспун.

Последним телепроектом Джулии Робертс стал сериал «Возвращение домой» в жанре психологического триллера, в котором она исполнила роль Хайди Бергман — психолога, работающего в центре поддержки, помогающем бывшим военнослужащим вернуться к нормальной жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустит новый 3D-мультсериал про ежа Соника