Лос-Анджелес, США, , 23:40 — REGNUM Дэйзи Ридли может сняться в новом фильме Disney, премьера которого состоится на потоковом сервисе Disney Plus. Об этом 10 декабря сообщил портал Deadline

Источники издания сообщили, что в настоящий момент актриса ведет переговоры по поводу участия в проекте картины на основе книги «Молодая женщина и море» (Young Woman and the Sea), в которой рассказывается о первой женщине, переплывшей Ла-Манш.

Должность режиссёра фильма досталась Йоакиму Рённингу («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Малефисента: Владычица тьмы»), в качестве ценариста выступит Джефф Натансон.

Напомним, Дэйзи Ридли сыграла Рей в последней трилогии «Звёздных войн». В январе2021 года на экраны должен выйти фантастический фильм «Поступь хаоса», в котором актриса исполнит одну из главных ролей.

Читайте ранее в этом сюжете: В боевике «Никто» создатели «Джона Уика» представят нового киллера