Лос-Анджелес, США, , 23:28 — REGNUM В сеть выложили трейлер фильма «Никто» (Nobody), главную роль в котором исполнит актёр Боб Оденкерк. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.

Новая картина выполнена в жанре боевика, в качестве сценариста проекта выступил Дерек Колстад, работавший над тремя фильмами про Джона Уика, а в качестве продюсера — Дэвид Литч, снявший первую картину про киллера. Издание Screen Rant отметило, что трейлер демонстрирует: «Никто» фактически является новой версией Джона Уика в лице звезды сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Сюжет картины рассказывает о невзрачном на первый взгляд человеке, который, по его собственному признанию, «двенадцать лет работал на очень опасных людей». Премьера картины «Никто» в кинотеатрах состоится 26 февраля 2021 года.

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