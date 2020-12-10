Нью-Йорк, США, , 23:10 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выпустит новый сериал по вселенной видеоигр SEGA про ежа Соника. Об этом 10 декабря сообщил портал Eurogamer.

Издание отмечает, что Netflix сначала опубликовал на официальной странице в Twitter новость об этом шоу, но впоследствии удалил её по неизвестным причинам.

Компания пока не стала раскрывать подробности, но сообщила, что проект реализуется на базе сотрудничества SEGA, продюсерской компании WildBrain (анимационный сериал «Кармен Сандиего») и творческой студии Man of Action Entertainment, известной благодаря проектам «Бен-10» и «Мстители. Величайшие герои Земли». Cериал будет выполнен в жанре 3D-анимации.

Напомним, ранее на основе видеоигр про Соника были созданы такие сериалы, как «Ёж Соник» (студия DiC Entertainment) и «Соник Бум» (OuiDo! Entertainment). «Соник Бум» также был выполнен в жанре 3D-анимации.

Читайте ранее в этом сюжете: «Союзмультфильм» представит новогоднюю серию о Чебурашке и Крокодиле Гене

Читайте развитие сюжета: Джулия Робертс снимется в сериале Apple «Последнее, что он мне рассказал»