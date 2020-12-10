Лос-Анджелес, США, , 17:10 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер фантастического сериала Fate: The Winx Saga. Его опубликовали 10 декабря на YouTube-канале Netflix.

Премьера шоу состоится 22 января 2021 года на Netflix. Главными героями сериала станут молодые феи, обучающиеся в специальной школе Алфея.

Напомним, Winx Club — это популярный анимационный сериал от итальянской компании Rainbow S.r.l. Премьера первого эпизода состоялась в 2004 году.

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