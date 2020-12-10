Лос-Анджелес, США, , 17:01 — REGNUM Актёры популярного телесериала iCarly воссоединятся для съёмок нового эпизода на сервисе Paramount+. Об этом 9 декабря сообщил портал ComicBook.

Уже известно, в съёмках примут участие Миранда Косгроув, Джерри Трейнор и Нейтан Кресс. Дата выхода нового эпизода на Paramount+ пока не сообщается.

Напомним, iCarly — это популярный комедийный телесериал от Nickelodeon о подростках, создавших своё собственное интернет-шоу. Он выходил в эфир с 2007 по 2012 год.

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