Рязань, , 16:09 — REGNUM Городской квест «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» добавится к списку достопримечательностей региона в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе мэрии. Участников пригласят пройтись по городу в поисках бронзовых фигурок грибов.

В библиотеке им. С. А. Есенина презентовали пять фигурок — Гриб Мудрец, Рязанский Коробейник, Мужичок Боровичок, Влюблённая пара и Грибная команда. Над образами трудились скульпторы Полина и Василий Горбунов. Каждая бронзовая фигурка символизирует определённое качество — мудрость, гостеприимство, трудолюбие, преданность, устремлённость в будущее — и относится к конкретному месту в городе. Квест «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» познакомит участников с историей и культурой областного центра.

«Весной 2021 года будет разработан презентационный буклет, карта-маршрут с подсказками, аудиогид, где каждый гриб рассказывает свою уникальную историю, а также короткий ролик для трансляции на экранах и в социальных сетях. Рядом с грибами будет прикреплен QR-код, перенаправляющий жителей и гостей города в специальные группы «Узнай Рязань», — добавили в мэрии.

Бронзовые фигурки установят на площадях Театральной и Ленина, Лыбедском бульваре, улице Почтовой и в сквере около библиотеки им. С. А. Есенина.