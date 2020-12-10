Орел, , 17:03 — REGNUM Необычный арт-объект появился в зале ожидания на железнодорожном вокзале Орла. Для пассажиров поставили настоящее пианино, на котором можно играть, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Инструмент, выкрашенный в яркий цвет, с небольшой картиной на фронтоне разместили рядом с новогодней ёлкой. Арт-объект назвали «С дыханием города в унисон!». Идея его создания принадлежит детской школе искусств имени Д. Кабалевского, а раскрасили пианино художники из орловского училища имени Г. Мясоедова.

По словам авторов, их вдохновила история Павловского вокзала под Санкт-Петербургом. В XIX веке в его концертном зале выступали лучшие музыканты того времени, в том числе Иоганн Штраус.