Кострома, , 13:10 — REGNUM Преподавательница музыкальной школы в городе Галич Костромской области Татьяна Колесова собирает средства на восстановление исчезающих музыкальных инструментов — фисгармоний. Об этом со ссылкой на сайт «Planeta.ru» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фисгармония Фото со страницы Татьяны Колесовой в Facebook

В октябре 2020 года галичанка открыла единственный в России музей «Возвращение фисгармонии». В нём находятся четыре инструмента, выкупленные женщиной у прежних владельцев. Все фисгармонии находились в плохом состоянии и были восстановлены силами волонтёров и самой преподавательницы. Сейчас Колесова хочет выкупить ещё один редкий экземпляр французской фисгармонии и закрыть расходы на обслуживание и восстановление некоторых уже имеющихся музыкальных инструментов.

«Я покупаю повреждённые и не играющие инструменты, которых завтра уже не будет. Их, больных и умирающих, вынесенных владельцами из квартир в сарайки и гаражи становится всё больше и больше. Благородные инструменты, несущие в себе воспоминания о другой жизни, в которой было место бескорыстной любви, сердечной дружбе, честному слову обязательно нужно спасти», — сказала Татьяна Колесова.