Москва, , 13:04 — REGNUM В московском театре «Ленком Марка Захарова» временно отменили спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой, сообщил 10 декабря директор театра Марк Варшавер.

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«Мы жалеем Инну Михайловну Чурикову — спектакли с ее участием сейчас изъяли из репертуара», — сказал Варшавер.

По его словам, такое решение было принято, чтобы народная артистка СССР не заболела COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения обязательных мер по профилактике распространения коронавируса в московском театре «Ленком Марка Захарова».

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