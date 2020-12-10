Лос-Анджелес, США, , 10:29 — REGNUM HBO занимается «перезапуском» популярного вампирского телесериала «Настоящая кровь». Об этом 9 декабря сообщило издание Variety.

Сериал находится на «ранней стадии разработки». Сценарий к шоу напишут Роберто Агирре-Сакаса и Джами О'Брайен.

Напомним, «Настоящая кровь» — это популярный телесериал, который выходил на HBO с 2008 по 2014 год. В нём рассказывается о современном мире, в котором вампиры и люди научились жить вместе, благодаря изобретению синтетической крови.

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