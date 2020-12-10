Нью-Йорк, США, , 10:23 — REGNUM Netflix выпустит документальное шоу «История ругательств», ведущим которого выступит Николас Кейдж. Об этом сообщалось 9 декабря на YouTube-канале Netflix is a Joke.

Премьера шоу на Netflix состоится уже 5 января 2020 года, оно будет состоять из 20 эпизодов. В «Истории ругательств» Николас Кейдж будет рассказать о происхождении популярных в США бранных слов и наиболее частых случаях их применения.

Напомним, «История ругательств» станет вторым проектом Николаса Кейджа на телевидении. Сейчас он также работает над сериалом о Джо Экзотике, эпатажном владельце зоопарка из документального шоу «Король тигров».

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