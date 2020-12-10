Лос-Анджелес, США, , 09:54 — REGNUM Журнал Entertainment Weekly опубликовал рейтинг фильмов 2020 года, которые больше всего обсуждали на крупнейшем форуме Reddit. Статья была опубликована 8 декабря на сайте издания.

Редакция сообщила, что пользователи платформы больше всего в 2020 году обсуждали картины «Довод» (режиссёр — Кристофер Нолан) и «Дюна» (Дени Вильнёв), добавив, что оба этих фильма также доминировали в заголовках новостей. Стоит отметить, что «Дюна» вошла в рейтинг, несмотря на то, что её премьеру в итоге перенесли на 2021 год.

В топ-5 самых обсуждаемых проектов также вошли «Мулан», «Чудо-женщина 1984» и мюзикл «Гамильтон».

Напомним, мировая премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана состоялась 26 августа 2020 года, в России фильм начали показывать в кинотеатрах 3 сентября. При бюджете $205 млн картине в условиях эпидемии коронавируса удалось собрать в мире около $359,7 млн.

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