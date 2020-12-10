Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM Театральный режиссёр Николай Коляда нарядится в костюм Деда Мороза, чтобы подзаработать в праздники. Об этом уральский драматург сообщил в Facebook.

«Позвоните, назовите дату, время, и мы приедем. Полчаса с вашим ребенком или с вашими детьми будем хороводить!» — написал Коляда.

Помогать режиссёру будут артисты «Коляда-театра». Драматург посетовал на плохие продажи билетов на новогодние спектакли.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия COVID-19 сильно ударила по финансовой составляющей «Коляды-театра», о чём не раз сообщал сам Коляда.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр Коляда взял кредит ради своего театра