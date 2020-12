Токио, , 09:11 — REGNUM В сеть выложили песню, которая станет главной музыкальной темой будущего полнометражного аниме-фильма Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time. Об этом 10 декабря сообщил портал Comicbook.

Любители аниме могут послушать трек One Last Kiss на iTunes. Песня вошла в одноимённый альбом исполнительницы Хикару Утады, который она выложила на музыкальный сервис.

https://twitter.com/evangelion_co/status/1336325298770460672

Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time станет финальной картиной тетралогии аниматора Хидэаки Анно (первый фильм Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone вышел на экраны 1 сентября 2007 года). В октябре 2020 года студия Khara сообщила, что премьера состоится 23 января 2021 года.

