Лос-Анджелес, США, , 08:24 — REGNUM Папарацци «поймали» Тоби Магуайра в тот момент, когда он приехал на своём автомобиле в северную часть Голливуда для примерки костюма. Фотографии были опубликованы 10 декабря на портале Just Jared.

Актёр посетил магазин Wardrobe Workroom. Издание отметило, что таким образом Магуайр дал новую почву для слухов по поводу участия в проекте кинокомикса «Человек-паук 3». При этом автор статьи отметил, что в графике съёмок актёра также присутствует будущая картина «Вавилон» Дэмьена Шазелла, однако, по имеющейся информации, её съёмки начнутся ещё нескоро.

В октябре 2020 года СМИ сообщили, что Тоби Макгуайр и Эндрю Гарфилд могут вновь сыграть Питера Паркера в третьей части «Человека-паука» — каждый будет играть свою версию супергероя во вселенных, в которые попадёт Человек-паук Тома Холланда. Кроме того, инсайдеры сообщили, что в этой картине также снимутся Кирстен Данст (вновь сыграет Мэри Джейн Уотсон) и Альфред Молина (Доктор Осминог).

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