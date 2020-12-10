Лос-Анджелес, США, , 07:35 — REGNUM Бен Аффлек исполнит главную роль в фильме Amazon The Tender Bar, который будет снимать Джордж Клуни. Об этом 10 декабря сообщил портал Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что Аффлек сейчас ведёт переговоры по этому поводу. В основу картины ляжет одноимённый бестселлер писателя-романиста, журналиста и обладателя пулитцеровской премии Джона Джозефа Мерингера. В качестве сценариста выступит Уильям Монахан («Отступники», «Телохранитель», «Мохаве»).

Ранее актёр Джо Манганьелло рассказал, что отменённый фильм Бена Аффлека про Бэтмена должен был получиться очень мрачным. Аффлек объявил о своём отказе снимать эту картину в январе 2017 года.

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