Москва, , 15:53 — REGNUM Библиотеки Востока Москвы создали бесплатную онлайн-школу по написанию фанфиков «Ор мандрагор». Об этом 9 декабря сообщает журнал «Нож».

Студентов школы научат писать «фанфики, которые не стыдно показать родителям». Образовательная программа при этом будет рассчитана на начинающих авторов, которые только начинают своё знакомство с фанфикшеном и хотят отточить писательские навыки.

Обучение в школе пройдёт с 12 декабря 2020 года по 2 февраля 2021 года. Для участия в образовательном процессе нужно подать заявку на официальном сайте и пройти два этапа отбора.

Напомним, фанфик — это любительское произведение по мотивам уже существующих книг, фильмов, сериалов и видеоигр. Как правило, они создаются на некоммерческой основе.