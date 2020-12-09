Кораблино, Рязанская область, , 15:25 — REGNUM После капитального ремонта и реконструкции открылась детская музыкальная школа в городе Кораблино Рязанской области. Из федерального, областного и муниципального бюджетов на работы было выделено 16,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

Учреждение стало одним из победителей конкурсного отбора, проведённого Минкультуры России в рамках исполнения поручений президента РФ в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. В здании отремонтировали кровлю, обновили фасад, заменили оконные блоки, коммуникации, обновили классы и облагородили прилегающую территорию. Музыкальные школы полностью находятся на балансе муниципальных образований и зачастую не хватает средств приведение их в порядок.

«Отремонтирована ещё одна школа искусств, а всего их семь. Для нас это огромное событие. Всё началось с послания президента РФ этого года, и мы понимаем, как оперативно пришлось работать всем, чтобы сейчас, в ноябре и декабре, обновлённые школы искусств открывали свои двери. Для нас огромная радость, что наши школы обновляются», — отметил на открытии школы министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

В Кораблинской ДМШ, открытой в 1964 году, занимаются более 100 учеников. 10 выпускников стали преподавателями школы.