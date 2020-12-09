9 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Москва, , 14:03 — REGNUM Отец Владимира Иоганн Даль происходил «из датских офицерских детей», принял в 1799 году русское подданство и русское имя Иван Матвеевич. Он был разносторонне образованным человеком, знал древние и современные языки и, как известный лингвист, был выписан в Россию Екатериной II на должность библиотекаря. Но из финансовых соображений Даль-отец решил сменить профессию, уехал в Германию, окончил медицинский факультет в Иенском университете и вернулся в Россию уже врачом. В Петербурге женился на немке Юлии Христофоровне Фрейтаг.

Юлия Христофоровна Фрейтаг, мать © Национальная электронная детская библиотека

Иван Матвеевич Даль служил по горному ведомству в Гатчине, Петрозаводске, потом перевелся в морское ведомство и был назначен врачом на военный чугунно-литейный завод в Луганске. Тут 10 ноября 1801 года и родился Владимир Иванович, он стал четвертым ребенком в семье. В 1812 году Ивана Матвеевича переводят генерал-штаб-доктором Черноморского флота в город Николаев, куда он переезжает с семьей.

Мать Даля Юлия Христофоровна была прекрасно образована, знала пять языков и детей учила всему сама, не делая различий между мальчиками и девочками. И тем и другим она преподавала и науки, и прикладные дисциплины, даже рукоделие. Только после переезда в Николаев и только для уроков математики и рисования дети ходили к учителям Штурманского училища. Занятия рукоделием в будущем помогли Далю стать хорошим хирургом. Кстати, он одинаково хорошо владел обеими руками.

В 1814 году старших мальчиков, Владимира и Карла, отправили учиться в Морской кадетский корпус в Петербург. Процесс обучения и быт кадетов оставили о себе неприятные воспоминания. Тем не менее Владимир Даль закончил обучение в 1819 году двенадцатым из восьмидесяти шести учеников и был отправлен служить мичманом в родной город Николаев.

Владимир Даль © Национальная электронная детская библиотека

Сатирические стихи то ли на адмирала, то ли на его «подругу» привели к скандалу — Даль был переведен на Балтийский флот и отправлен в Кронштадт. Даль страдал морской болезнью и с нетерпением ждал окончания обязательного срока службы.

Наконец в 1826 году 24 лет от роду он подал в отставку, уехал в Германию и поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В 1829 году Даль досрочно успешно сдал экзамены на звание доктора медицины и хирургии и отправился на Русско-турецкую войну.

Возвратившись в Петербург после турецкого и польского походов, Даль в октябре 1932 года под псевдонимом Казак Луганский выпустил книгу русских сказок. Однако в них нашли «политический умысел против верховной власти». Даля взяли под арест, но на следующий день по ходатайству поэта Жуковского его выпустили, а оставшиеся у книгопродавцев экземпляры были изъяты.

Владимир Даль, 1830-е © Национальная электронная детская библиотека

В начале 1833 года Даль поступает на службу к военному губернатору В. А. Перовскому и уезжает в Оренбург. Там он встречается с Пушкиным, 19 сентября они вместе осматривают Бердскую слободу — столицу Пугачева. Именно в беседах с Пушкиным родилась идея составления словаря.

В следующий раз они встретились при печальных обстоятельствах: Даль провел последнюю ночь со смертельно раненным Пушкиным. В память о поэте ему остались простреленный черный сюртук и перстень-талисман с изумрудом.

За семь лет оренбургской жизни Даль собрал богатый материал о крае и жизни населяющих его народностей, за что в 1838 году был избран членом-корреспондентом Академии Наук.

В 1841 году Владимир Даль вернулся в Петербург и восемь лет проработал на должности личного секретаря и заведующего особой канцелярией министра Внутренних дел Льва Алексеевича Перовского.

Владимир Даль © Национальная электронная детская библиотека Владимир Даль © Национальная электронная детская библиотека

Даль стоял у истоков Русского географического общества, первое собрание которого состоялось у него на квартире в Петербурге 19 октября 1845 года. В следующем году вышла книга «Повести, сказки и рассказы Казака Лу­ганского», которая стала итогом литературной и собирательской работы Даля почти за два десятилетия.

В 1849 году Даль был назначен управляющим нижегородской удельной конторой. За десять лет в Нижнем Новгороде он во многом продвинул свой главный труд: определил способ составления словаря, осуществив свой замысел соединения слов и пословиц и включения пословиц в словарь, а также завершил работу над изданием «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, частоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч.», которое было напечатано лишь в 1862 году.

В. Даль Свод пословиц — это свод народной, опытной премудрости, цвет здорового ума, житейская правда народа.

Кроме множества слов, в архивах Даля накопилось больше тысячи сказок, которые он передал составителю знаменитых «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьеву, а свои записи народных песен подарил собирателю П. В. Киреевскому.

А. Н. Афанасьев, П. В. Киреевский © Национальная электронная детская библиотека

Наконец в 1859 году Даль вышел в отставку и уехал в Москву, где продолжил работу над словарем. В 1863 году многолетняя работа была завершена и в свет вышло первое издание «Толкового словаря живого великорусского языка», в которое было включено более 200 000 слов, расположенных гнездовым способом.

До сих пор вряд ли найдется домашняя библиотека, в которой нет этого словаря, пусть даже в упрощенном, адаптированном виде.

Владимир Иванович Даль скончался 22 сентября 1872 года, через полгода после смерти жены Екатерины Львовны. Говорят, перед смертью Даль подозвал дочь и попросил: «Запиши словечко…»

Большинство из нас знают Даля только как автора Словаря, но кроме этого, Даль составил и написал несколько книг сказок для детей. Написаны они были в последние, московские годы жизни. Толчком к созданию сказок послужило рождение первой внучки Далей — Ольги, дочери Ольги Владимировны и нижегородского помещика Платона Демидова.

Есть предположение, что некоторые сказки были написаны женой Даля — Екатериной Львовной. Вот эти сборники (часть из них можно почитать в НЭДБ):

Картины из быта русских детей © Национальная электронная детская библиотека Картины из быта русских детей © Национальная электронная детская библиотека

Новые картины из быта русских детей © Национальная электронная детская библиотека Новые картины из быта русских детей © Национальная электронная детская библиотека

Также в круг детского чтения вошли и сказки Казака Луганского.

Русские сказки для детей Казака Луганского / Владимир Даль. — С.-Петербург: Издание Т-ва М. О. Вольфа, 1902. — 34 с.

Русские сказки для детей Казака Луганского © Национальная электронная детская библиотека Русские сказки для детей Казака Луганского © Национальная электронная детская библиотека

Более подробные рассуждения о степени участия жены Даля в написании сказок можно прочитать в статье В. М. Сергиевой «В. И. Даль, как детский писатель», опубликованной в сборнике «Материалы по истории русской детской литературы» (Москва, 1927 год) под редакцией А. К. Покровской и Н. В. Чехова.

В любом случае вклад Владимира Ивановича Даля в развитие русского языка, русской словесности, истории и географии огромен. Читайте толковый словарь для удовольствия, украшайте свою речь пословицами и поговорками.

Смотрите диафильмы о Владимире Ивановиче Дале:

Владимир Даль (1801−1872) / Е. Пенская. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (52 кд.)

Владимир Даль (1801–1872) © Национальная электронная детская библиотека

Подвиг всей жизни (о Дале) / [автор Н. Онуфриева; худож. Г. Сояшников]. — Москва: Диафильм, 1991. — 1 дф. (33 кд.)

Подвиг всей жизни (о Дале) © Национальная электронная детская библиотека

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