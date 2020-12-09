Москва, , 11:31 — REGNUM Военная драма «Небо» о гибели пилота Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолёта Су-24, сбитого турками в небе над Сирией, находится на стадии съемок и выйдет на экраны в 2021 году. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на генерального продюсера кинокомпании «Триикс Медиа» Инессу Юрченко.

Отмечается, что часть сцен была снята в Турции, а создатели фильма провели встречи с участниками событий и консультировались со специалистами Минобороны РФ для придания повествованию большей реалистичности. История гибели российского летчика и операция по спасению штурмана будет показана в фильме с документальной точностью. Однако «Небо» позиционируется не как историческая или биографическая драма, а как художественное кино, вдохновленное реальными событиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года на севере Сирии Су-24 под управлением Олег Пешкова был сбит турецким истребителем. Лётчик был убит террористами после катапультирования, а штурман Константин Мурахтин был спасен в ходе специальной операции спецназа. Олег Пешков удостоен звания Героя России посмертно.