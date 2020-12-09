Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM Джо Манганьелло, сыгравший Детстроука в кинокомиксе «Лига справедливости» Джосса Уидона, рассказал о том, каким должен был получиться отменённый фильм Бена Аффлека про Бэтмена. Об этом 9 декабря сообщил портал Screen Rant.

Актёр сообщил, что картина должна была получиться очень мрачной, в рамках сюжета Детстроук должен был буквально разрушить жизнь Брюса Уэйна несколькими способами.

«Это была действительно мрачная история, в которой Детстроук был похож на акулу или злодея из фильмов ужасов, который демонтировал жизнь Брюса изнутри», — сказал Манганьелло, сообщив, что его персонаж должен был убить всех, кто был рядом с Уэйном, таким образом заставив супергероя страдать.

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что Бен Аффлек отказался снимать сольный фильм о Бэтмене. В феврале 2019-го актёр рассказал, что принял это решение по той причине, что ему не удалось найти хорошую идею для сценария.

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