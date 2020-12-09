Лос-Анджелес, США, , 09:49 — REGNUM Режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет сообщили, что они уже нашли для себя проект, которым будут заниматься после завершения производства фильма ужасов «Крик 5». Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Будущая картина получила рабочее название Radio Silence, которое можно перевести как «Радиомолчание». В рамках этого проекта Беттинелли и Джиллет объединятся с актёром, сценаристом, режиссёром и продюсером Чадом Виеллой.

Сюжет будущего фильма ужасов расскажет о том, как ученики средней школы, ранее бывшие друзьями, столкнутся со странным существом, меняющим форму.

Напомним, зрители также знают Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллета как создателей фильма «Я иду искать». Они также работали над созданием хорроров «Монстры Юга» и «Пришествие Дьявола».

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