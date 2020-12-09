Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM Стало известно, какой возрастной рейтинг получит будущий фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Картине был присвоен «детский» рейтинг PG-13. Это означает, что в ней может присутствовать контент, который нежелательно показывать детям в возрасте до 13 лет. Американская киноассоциация отметила, что присвоила «Дюне» такой рейтинг из-за сцен с демонстрацией «излишней жестокости», ряда «тревожных» изображений» и «наводящих на размышление» материалов.

Ранее кинокомпания Warner Bros. сообщила, что премьера «Дюны» состоится 1 октября 2021 года. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

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