Лос-Анджелес, США, , 05:31 — REGNUM Кирстен Данст может принять участие в реализации проекта фильма «Человек-паук 3». Об этом 8 декабря сообщил портал Comicbook.

Издание отметило, что игровой фильм «Человек-паук: Через вселенные», о котором уже некоторое время ходили слухи, судя по всему, фактически будет воплощён в рамках проекта третьей части кинокомикса «Человек-паук».

Инсайдеры сообщили, что кроме Кирстен Данст в картине также снимется Альфред Молина. Кроме того, ранее появилась информация о том, что Эндрю Гарфилд также присоединится к проекту.

Напомним, в трилогии Сэма Рэйми про Человека-паука Кирстен Данст исполнила роль Мэри Джейн Уотсон. Альфред Молина сыграл Доктора Осминога в фильме «Человек-паук 2».

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