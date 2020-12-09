Пекин, , 04:02 — REGNUM Стартовый модуль лунного зонда «Чанъэ-5» покинул лунную орбиту по команде с Земли в 6:59 по Пекину 8 декабря и опустился на поверхность Луны в 7:30, сообщили в Национальной космической администрации Китая.

Ранее стартовый модуль взлетел с поверхности Луны для того, чтобы доставить на орбиту образцы лунного грунта, которые должны быть доставлены на землю возвратным модулем. После передачи образцов орбитально-возвратному модулю, стартовый модуль отстыковался от него 6 декабря.

Последний же маневр знаменовал завершение миссии стартового модуля, сообщили в администрации. Покидание орбиты и посадка космического аппарата на Луну призваны предотвратить его превращение в космический мусор, которые мог бы негативно повлиять на последующие лунные миссии других стран.

Это также является важным обязательством Китая как ответственной страны, стремящейся к мирному исследованию и использованию космоса всем человечеством, заявили в администрации. Зонд «Чанъэ-5» состоящий из орбитального, посадочного, стартового из возвратного модулей, был запущен к спутнику Земли 24 ноября текущего года.