Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM В ноябре 2020 года объём производства фильмов и телевизионных шоу в Лос-Анджелесе сократился на 7,6%. Об этом 8 декабря сообщил портал The Wrap со ссылкой на аналитическое исследование некоммерческой организации FilmLA.

Аналитики отметили, что, по их мнению, сокращение производства было вызвано такими факторами, как президентские выборы, празднование дня Благодарения и эпидемия коронавируса. Президент FilmLA Пол Одли предположил, что рост производства фильмов и сериалов на какое-то время остановится.

По его мнению, это будет продолжаться до тех пор, пока не будет вакцинирована «значительная часть населения» или серьёзно не сократится количество заражённых.

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года FilmLA сообщила, что киностудии Лос-Анджелеса сократили объём производства до 47% от того, что имел место до начала эпидемии коронавируса. Аналитики отметили, что в период с середины июня по ноябрь 2020 года в регионе в среднем в неделю снимают около 160 фильмов или сериалов.

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