Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер сериала «Клариса», который будет представлять собой продолжение «Молчания ягнят». Ролик был опубликован 8 декабря на YouTube-канале JoBlo Streaming & TV Trailers.

События шоу будут происходить в 1993 году, через год после тех, что были показаны в оригинальной картине 1991 года с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом.

«Молчанию пришёл конец», — такую надпись зрители могут видеть в конце видео.

Премьера сериала состоится 11 февраля 2021 года на телеканале CBS и потоковом сервисе CBS All Access. Роль агента ФБР Кларисы Старлинг в нём исполнит актриса Ребекка Бридс.

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