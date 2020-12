Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM В сеть выложили нове постеры сериала «Сокол и Зимний солдат», на которых супергерои запечатлены в новых костюмах. Изображения были опубликованы 8 декабря на портале We Got This Covered.

Фанатам показали не только новые облики Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн), но и образ Шерон Картер (Эмили Ванкэмп). Съёмки «Сокола и Зимнего солдата» были завершены в октябре 2020 года, сейчас проект находится в стадии постпроизводства.

https://twitter.com/bestoffalcon/status/1336115796452528128

https://twitter.com/sebstanbr/status/1336097434578145280

https://twitter.com/QuidVacuo/status/1336105197127561216

Пока потоковый сервис Disney Plus не сообщил дату премьеры сериала. Некоторые СМИ предположили, что он появится на сайте платформы не ранее, чем состоится премьера кинокомикса «Чёрная вдова».

