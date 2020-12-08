Лос-Анджелес, США, , 22:28 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн, как и его коллега Кристофер Нолан, недоволен решением Warner Bros., которое касается модели премьер фильмов кинокомпании в 2021 году. Об этом 8 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили: Ганну не понравилось то, что Warner Bros. проведёт в рамках такой модели премьеру его будущего кинокомикса. Кроме того, они утверждают, что режиссёра будущей картины «На высоте» Джона Чу так разозлило решение кинокомпании, что успокаивать его пришлось лично главе Warner Bros. Тоби Эммериху.

По имеющейся у инсайдеров информации, Дэни Вильнёв также не ожидал, что его фантастический фильм «Дюна» не получит эксклюзивного релиза в кинотеатрах.

Ранее Warner Bros. сообщила, что в 2021 году премьеры всех её фильмов будут проходить одновременно в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса HBO Max. Кристофер Нолан раскритиковал кинокомпанию за это решение, назвав его «настоящей подставой». Режиссёр пояснил, что причиной негативной реакции со стороны кинематографистов стало то, что Warner Bros. приняла это решение, не посоветовавшись с ними.

Читайте ранее в этом сюжете: «Независимый кинематографический альянс» разочаровало решение Warner Bros