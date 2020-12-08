Екатеринбург, 8 декабря 2020, 16:25 — REGNUM Кинорежиссёр Оливеру Стоуну провели экскурсию по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе станции.
В частности, Стоун посетил машинный и реакторный залы. Также режиссёру показали блочный пункт управления.
Других подробностей в пресс-службе не сообщают. Неизвестно, в рамках работы над каким проектом Стоун прибыл на БАЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссёр снял документальный фильм про российского президента Владимира Путина.
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