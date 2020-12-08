Гдыня , , 12:26 — REGNUM 8 декабря в польской Гдыне начинается 45-й фестиваль польских художественных фильмов. В этом году в связи с пандемией коронавируса фестиваль будет впервые проходить в режиме онлайн. Об этом передает Polskie Radio 24.

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В этом году за главный приз кинофестиваля — статуэтку «Золотые львы» поборются 14 художественных фильмов, причем 10 из них — дебютные для режиссеров.

Художественный руководитель фестиваля Томаш Коланкевич отметил, что это самая важная особенность фестиваля в этом году, которая показывает потенциал нового поколения польских кинематографистов.

Томаш Коланкевич также сообщил, что в основной конкурс вошли фильмы, представляющие все жанры кино, от анимации (фильм режиссера Мариуша Вильчинского «Убей его и покинь этот город») до гибридного сочетания стилей — фильм режиссера Мацея Бочняка «Магнезия».

В основной конкурс также вошли фильмы, демонстрирующие современные социальные проблемы. Такие как, например, «Комната самоубийц» режиссера Яна Комаса, «Пот» режиссера Магнуса фон Хорна, «Снега больше не будет» режиссера Малгожаты Шумовской и «25 лет. Невинность» режиссера Яна Голубека. За «Золотых львов» будут бороться и исторические фильмы: «Змея» Роберта Глинского и «Мастер» Мацея Барчевского.

Помимо основной номинации, будут отдельные номинации для малобюджетных и короткометражных кинокартин. Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 12 декабря.