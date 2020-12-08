Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM Сценарист Марк Л. Смит, который должен был работать над отменённым проектом фантастического фильма Квентина Тарантино «Звёздный путь», признался, что ему и режиссёру было весело создавать сюжеты, в качестве героя в которых выступал капитан Джеймс Тиберий Кирк. Об этом 8 декабря сообщил портал Screen Rant.

«Я люблю Пикарда. А Кирк всегда такой смешной. Мы с Тарантино так с ним повеселились, потому что Кирк — всего лишь Уильям Шатнер, понимаешь?», — сказал Марк Л. Смит.

Писатель сообщил, что когда они с режиссёром работали над сценарием, то могли опираться на это в случае, если не до конца понимали, «кто есть кто».

«Потому что если вы смотрите на Криса Пайна, и он играет Кирка, то он также немного играет Уильяма Шетнера», — пояснил писатель.

Марк Л. Смит также добавил, что, по его мнению, этот фильм мог бы стать чем-то уникальным для франшизы «Звездный путь» и при этом очень интересным проектом Тарантино.

Напомним, информация о том, что Квентин Тарантино может снять новый фильм «Звёздный путь» со «взрослым» рейтингом появилась в сети в декабре 2017 года. В январе 2018 года актёр Уильям Шетнер заявил, что ему было бы интересно поучаствовать в этом проекте.

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