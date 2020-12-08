Выборг, Ленинградская область, , 10:57 — REGNUM В Выборге стартовал XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В этом году ограниченное число зрителей увидят около 70 работ разных направлений кинематографа. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе мероприятия.

Город Выборг Дарья Драй © ИА REGNUM

Ежегодный кинофестиваль в 2020 году проходит с оглядкой на сложившуюся эпидемиологическую обстановку — в формате закрытого профессионального форума. Организаторы значительно сократили количество гостей, участников и представителей прессы, приглашенных в Выборг.

«Кинопоказы и другие фестивальные мероприятия закрыты для зрителей. Однако на сайте «Окна в Европу» ежедневно будут публиковаться трансляции церемоний открытия, закрытия, творческих встреч, пресс-конференций и других мероприятий», — отметили организаторы мероприятия.

До 13 декабря на фестивале будет представлено 70 киноработ. В конкурсной программе игрового кино — 11 премьерных картин отечественных кинематографистов. В неигровой конкурс вошло 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.

В первый день работы фестиваля был организован спецпоказ работы режиссёра Константина Мучника «Война глазами оператора». Кинолента посвящена военным операторам — от Великой Отечественной войны до наших дней.

Официально мероприятие открылось презентацией полнометражного художественного фильма Николая Хомерики «Белый снег», посвящённого легендарной российской лыжнице Елене Вяльбе, и премьерой 14-минутного анимационного фильма Святослава Ушакова «Медведь», созданного в преддверии 100-летия со дня рождения Юрия Никулина.

«Завершит кинофестиваль фильм «Зоя» о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской», — говорится в сообщении оргкомитета.

Отметим, организаторы фестиваля пообещали после пандемии вновь привезти киноленты и представить их в офлайн-режиме зрителям, которые не смогли попасть на мероприятие в 2020 году.

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