Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM Вин Дизель, возможно, намекнул, что слухи о производстве сиквела «Бладшота» правдивы. Публикацию актёр разместил 8 декабря на своей странице в Instagram.

Актёр выложил в сеть фотографию супергероя, в описании к публикации сообщив, что у него есть «так много отличнох новостей» для поклонников. Дизель сопроводил пост хештегом #Bloodshot.

Напомним, ранее Sony решила провести премьеру кинокомикса «Бладшот» в сети. Релиз картины состоялся 12 марта 2020 года на потоковых сервисах в формате видео по запросу.

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