Москва, , 10:13 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, президент Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с 75-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что у актёра очень богатый творческий потенциал. Он заслужил профессиональное признание и искреннюю симпатию зрителей.

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«Вы талантливый, востребованный и в кино, и на театре актёр», — подчеркнул Путин и пожелал Стеблову здоровья и вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Евгений Стеблов из-за пандемии не будет праздновать свой юбилей.

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