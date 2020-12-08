Лос-Анджелес, США, , 08:46 — REGNUM Темуэра Моррисон, сыгравший Бобу Фетта в фильмах киновселенной «Звёздные войны» и сериале «Мандалорец», сказал, что он не знает, появится ли его герой в третьем сезоне шоу Disney Plus. Об этом 8 декабря сообщил портал Screen Rant.

«Мне просто нужно подождать и посмотреть. Думаю, во многом это зависит от того, как пойдут дела в этом сезоне, но я точно не знаю», — сказал Моррисон.

Актёр добавил, что в тот эпизод «Мандалорца», в котором появляется Боба Фетт, он попытался привнести всё, что мог и, таким образом, попытался дать создателям сериала представление о том, что он может им предложить. Моррисон выразил надежду по поводу того, что ему дадут возможность вновь появиться в шоу.

Стоит отметить, что поклонники «Звёздных войн» очень ждали появления Бобы Фетта в сериале «Мандалорец». Персонаж, показавшийся лишь в паре коротких эпизодов фильмов космической саги, странным образом стал очень популярным в фанатской среде.

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