Лос-Анджелес, США, , 05:48 — REGNUM Кристофер Нолан раскритиковал Warner Bros. из-за её решения проводить премьеры фильмов в онлайн-кинотеатре HBO Max одновременно с их выходом в кинопрокат. Об этом 8 декабря сообщил журнал Variety.

Он пояснил журналистам, что действия кинокомпании вызвали волну споров по одной причине: её руководство ни с кем не посоветовалось и не сообщило режиссёрам о своём решении заранее.

«Это очень, очень, очень, очень грязно. Настоящая подстава», — сказал Нолан, добавив, что, таким образом, Warner Bros. показала, как в действительности относится к кинематографистам.

«Парни много отдали этим проектам. Они заслуживают того, чтобы с ними советовались и говорили о том, что будет с их работой», — заявил режиссёр.

Ранее Warner Bros. сообщила, что в 2021 году премьеры всех её фильмов будут проходить в смешанном формате. В день старта проката они будут также появляться на сайте HBO Max, подписчики потокового сервиса смогут смотреть картины в течение месяца после премьеры.

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