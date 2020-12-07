Череповец, Вологодская область, 7 декабря 2020, 17:27 — REGNUM В здании череповецкой филармонии открыли музей поэта Александра Башлачева, сообщает официальный городской портал.
На открытии музея приехал друг Башлачёва журналист Леонид Парфёнов.
Главным экспонатом нового музея стала 12-струнная гитара Башлачёва, на которой он играл с января 1986 года до октября 1987-го.
Напомним, Александр Башлачев получил известность как рок-музыкант, был участником знаменитого Ленинградского рок-клуба. За свою жизнь написал чуть более 100 стихотворений. Его жизнь трагически оборвалась в 1988 году. В мае 2020 года Александру Башлачеву исполнилось бы 60 лет.