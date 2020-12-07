Сеул, , 16:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер южнокорейского хоррор-сериала «Милый дом». Его опубликовали 7 декабря на официальном YouTube-канале Netflix.

Сериал расскажет о корейском юноше, который пытается выжить в разгар страшной пандемии, превращающей людей в чудовищ. Премьера «Милого дома» состоится на Netflix уже 18 декабря 2020 года.

Напомним, «Милый дом» создавался по мотивам одноимённого веб-комикса. Главные роли в сериале исполнили Сон Ган и Ли Джин Ук.

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