Лос-Анджелес, США, , 15:26 — REGNUM Роберт Дауни-младший и Дон Чидл почтили память Чедвика Боузмана на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time. Об этом 7 декабря сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/MTV/status/1335769874002538496

Актёры рассказали о том, каково им было работать с Боузманом. Они также вручили ему посмертную награду «Герой на века».

Напомним, Чедвик Боузман наиболее известен по своей роли в кинокомиксе «Чёрная пантера» и других проектах Marvel Studios. Актёр скончался в возрасте 43 лет от рака толстой кишки.

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