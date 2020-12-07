Москва, , 14:22 — REGNUM Министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с президентов РФ Владимиром Путиным попросила главу государства поддержать проект Детского международного культурного форума.

Она напомнила, что в России есть Санкт-Петербургский международный культурный форум, который, очень популярен и очень важен.

«Мы хотим добавить (еще одно мероприятие) и сделать детский культурный форум, где у нас есть такие же секции. Мы рассчитываем, конечно, очень на поддержку», — сказала она на встрече с российским лидером.

Министр уточнила, что участниками форума станут дети и взрослые, в центре внимания будут в том числе проблемы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Любимова на встрече с Путиным заявила, что система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предполагающая выдачу именных сертификатов на получение дополнительного образования, не годятся для детских школ искусств.

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