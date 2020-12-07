Москва, , 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой заявил о недопустимости превращения детских школ искусств «в кружки при домах пионеров».

«Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время», — сказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, «там все-таки немножко другой уровень, цели другие у них и уровень подготовки преподавателей совсем другой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Любимова на встрече с Путиным заявила, что система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предполагающая выдачу именных сертификатов на получение дополнительного образования, не годятся для детских школ искусств.

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