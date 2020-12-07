Лос-Анджелес, США, , 13:22 — REGNUM В сети появился новый тизер-трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984». Его опубликовали 6 декабря на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.

В ролике показаны новые фрагменты из будущего фильма. Напомним, премьера «Чудо-женщины: 1984» в России состоится 14 января 2020 года — картина также будет доступна на сервисе HBO Max.

Напомним, в сиквеле кинокомикса «Чудо-женщина» Диане Принс предстоит сразиться с Гепардой — опасной охотницей, получившей свои силы от магического артефакта. Главные роли в картине исполнят Галь Гадот, Педро Паскаль, Крис Пайн и Кристен Уиг.

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