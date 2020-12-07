Вашингтон, , 11:12 — REGNUM В эфире вечернего шоу Saturday Night Live показали ролик-пародию на клип Эминема «Stan». Об этом 6 декабря сообщило издание Kotaku.

Главный герой пародии просит у Санты-Клауса PlayStation 5 на Рождество. Таким образом съёмочная группа Saturday Night Live высмеяла нехватку консолей в магазинах и связанные с этим скандалы.

Напомним, игровая консоль PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. В России она стала доступна только 19 ноября 2020 года.

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