Бишкек, , 11:06 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Артем Новиков обсудил с ведущими сказителями эпоса «Манас» проблемы, с которыми они сталкиваются в своем творчестве.

Участники встречи предложили правительству рассмотреть возможность введения штатной должности манасчи в учреждениях культуры республики.

И. о. главы правительства заверил, что новые киргизские власти попытаются решить озвученную сказителями просьбу и рассказал о разрабатываемой пятилетней национальной программе по поддержке и популяризации эпоса «Манас».

Подводя итог встречи Новиков поздравил манасчи с Днем эпоса «Манас» и пожелал им успешного проведения мероприятия по непрерывному двухдневному сказанию эпоса, которое должно пройти в городе Таласе.

ИА REGNUM напоминает, что Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. Эпос «Манас» включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.